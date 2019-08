Málokdo na Podřipsku tomu věřil, ale jižně od Roudnice už vážně kopou.

Začala stavba desítky let vyhlíženého obchvatu Roudnice nad Labem. | Foto: Deník / Karel Pech

Začala stavba desítky let vyhlíženého obchvatu Roudnice nad Labem, který má z centra města odvést tranzitní dopravu především ve směru na Štětí a Mělník. Součástí stavby, která spolkne přes 385 milionů korun z rozpočtu Ústeckého kraje, budou čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty. Silnice povede převážně na zemědělské půdě i přes zahrádkářskou kolonii, ve které si vyžádá demolici několika chat. K předání staveniště došlo v červenci, hotovo by mělo být do září 2021. Spuštění potřebných prací dlouhá léta vázlo na nedostatku financí a problematickém výkupu pozemků.