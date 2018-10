FOTO: V papučích podpořili umírání doma. Klidný odchod umožňují mobilní hospice

Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) eletrikáři. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: požaduji praxi minimálmě 5 let., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem nebo telefonicky 7:00 - 18:00 hod.. Pracoviště: Elektromontáže valný s.r.o., Pekařská, č.p. 1228, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Pavel Valný, +420 605 858 295.

Ostatní pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení pracovník sociálních služeb přímé obslužné péče. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 14210 kč, mzda max. 21420 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Poskytování komplexních pečovatelských činností o uživatele, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání uživatelů, manipulace s přístroji, pomůckami, jídlem, prádlem a udržování čistoty na pokoji uživatelů a hygieny u uživatelů. Zajišťování nákupů pro uživatele, doprovodu uživatelů mimo domácnost a zajišťování zájmové a kulturní činnosti pro uživatele., Vyžadujeme flexibilitu, empatii, nekonfliktnost, schopnost týmové práce, trpělivost při výchově dětí., Výhodou je praxe v sociálních službách, znalost práce s lidmi se zdravotním handicapem - mentální postižení., Práce na denní a noční směny s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou., Nutné mít očkování, nebo před nástupem absolvovat očkování na žloutenku typu B., Do 18ti měsíců nutno absolvovat kurz PSS. , Výše mzdy se odvíjí od započitatelné praxe. Po osvědčení možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou. , Způsob prvního kontaktu telefonicky Po-Pá od 8.00 - 14.00 hod., e-mailem nebo osobně po telefonické domluvě.. Pracoviště: Centrum sociální pomoci litoměřice, příspěvková organizace - domov na svobodě čížkovice, Na Svobodě, č.p. 172, 411 12 Čížkovice. Informace: Jana Kuglerová, +420 778 407 037.

Výroba - Výroba Montážní dělník 25 000 Kč

Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení elektromontér - silnoproud. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 7. Poznámka: místo výkonu práce: nejčastěji stavby v Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji. Zajištěna doprava i případné ubytování. Nutností je vyučení v oboru elektro, nemusí být silnoproud ani praxe. Pokud nebude požadovaná vyhláška 50/1979 min §5, je možné ji zajistit. Důležitá je snaha se zaučit. Pracovní náplň: opravy a montáže vrchního vedení nízkého napětí, vysokého napětí, velmi vysokého napětí nad 1000V, údržba, opravy a montáž trafostanic, elektro rozvoden a podzemních zařízení ( kabelových vedení ), zapojování rozvaděčů. Pracovní doba březen - říjen od 6.00h. do 14.30h., listopad - únor od 7.00h. do 15.30h. Odjezd z adresy provozovny. Způsob kontaktování zaměstnavatele: telefonicky od 7.00h. do 17.00h. domluvit osobní schůzku pro potvrzení doporučenky.. Pracoviště: R - built s.r.o., 410 02 Lovosice 2. Informace: Lenka Procházková, +420 737 272 672,416 574 041.