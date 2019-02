Lovosice - Nové dětské hřiště a zrekonstruovanou část ulice Sady pionýrů v pondělí slavnostně otevřela lovosická radnice.

„Místní obyvatelé volali po opravách lokality dlouho. Jsme rádi, že se nám to nyní podařilo," řekla starostka města Lenka Lízlová.

Rekonstrukcí prošlo prostranství před tamní školkou, kde rodiče často parkují a kudy děti do mateřinky přicházejí. Obnovy se ale dočkalo i parkoviště a chodníky z druhé strany ulice blíže do centra města. Cena za revitalizaci celé lokality se vyšplhala do milionů korun. Osm milionů se přitom podařilo městu získat jako dotaci od Ministerstva financí.

Dětské hřiště za 300 tisíc korun, na které přispěla i firma Mondelēz, mělo stát původně na druhé straně mateřské školy. Nakonec však vyrostlo jinde. „Hřiště pro své děti chce mít v okolí každý, nikdo ale ne pod svými okny. Na přání lidí jsme jej proto nakonec přesunuli za školku, kde by hluk neměl tolik vadit," vysvětlila Lízlová.

Už na příští týden je v plánu otevření hřiště v ulici Prokopa Holého, následovat mají další. „Dokončujeme úpravy školek a jejich zahrad, finišujeme s Pfannschmidtovou vilou," doplnila starostka.

Slavnostního otevření se má dočkat i kontroverzní Zelené náměstí. Radnice jej plánuje na začátek září. Spojit ho chce s fotografickou výstavou pod širým nebem. Do zrekonstruované Pfannschmidtovy vily se lidé poprvé podívají v rámci dne otevřených dveří o Václavskou pouť, tedy 28. září.