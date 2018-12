FOTO: V Klapý třídí krásná jablíčka pro vánoční stoly

Litoměřicko - Česká jablka mohou směle konkurovat dovozu, a to nejen svým vzhledem a kvalitou, ale hlavně tím, že nejsou chemicky ošetřena.

Sadaři na Litoměřicku je pro vánoční stůl nabízejí v dostatečném množství a v pestré skladbě odrůd. Ti největší mají skladovací kapacity pod ochrannou atmosférou. „Jablka se postupně třídí, aby zákazník obdržel jen ty nejlepší plody. Na skladě jich máme zhruba 320 tun v osmi odrůdách a se zásobou vydržíme až do jara. V pracovních dnech je prodáváme ve skladu pod Hazmburkem od 7 do 15.30 hodin, momentálně v ceně od 10 do 18 korun,“ uvedl vedoucí ovocnářství ZD Klapý Zdeněk Kroc.

Letošní úroda jablek na Litoměřicku byla velká, ale do standardní prodejní velikosti jich dorostla jen polovina, ty nejmenší kusy zůstaly v sadech pro ptáky a zvěř.