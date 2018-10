FOTO: V jiřetínském azyláku dávají matkám naději začít nový život

Ostatní pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení pracovník sociálních služeb přímé obslužné péče. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 14210 kč, mzda max. 21420 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Poskytování komplexních pečovatelských činností o uživatele, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání uživatelů, manipulace s přístroji, pomůckami, jídlem, prádlem a udržování čistoty na pokoji uživatelů a hygieny u uživatelů. Zajišťování nákupů pro uživatele, doprovodu uživatelů mimo domácnost a zajišťování zájmové a kulturní činnosti pro uživatele., Vyžadujeme flexibilitu, empatii, nekonfliktnost, schopnost týmové práce, trpělivost při výchově dětí., Výhodou je praxe v sociálních službách, znalost práce s lidmi se zdravotním handicapem - mentální postižení., Práce na denní a noční směny s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou., Nutné mít očkování, nebo před nástupem absolvovat očkování na žloutenku typu B., Do 18ti měsíců nutno absolvovat kurz PSS. , Výše mzdy se odvíjí od započitatelné praxe. Po osvědčení možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou. , Způsob prvního kontaktu telefonicky Po-Pá od 8.00 - 14.00 hod., e-mailem nebo osobně po telefonické domluvě.. Pracoviště: Centrum sociální pomoci litoměřice, příspěvková organizace - domov na svobodě čížkovice, Na Svobodě, č.p. 172, 411 12 Čížkovice. Informace: Jana Kuglerová, +420 778 407 037.

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 14 060 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14060 kč, mzda max. 18240 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: zaměstnání na dobu určitou s nástupem od 01.02.2019 popř. dle dohody do 31.12. 2019 následně možný i pracovní poměr na dobu neurčitou., Požadavky na uchazeče: podmínkou je střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru kuchař. Vítána praxe v oboru, orientace v rámci zajišťování stravovacích služeb pro předškolní stravování (např. příprava stravy dle výživových norem, HACCP, vedení skladových karet, objednávky zboží, příjem zboží apod.), samostatnost, komunikativnost, spolehlivost, flexibilita, schopnost rozhodovat a přijmout zodpovědnost. Nabízíme: samostatnou práci v oboru kuchař ve stravovacím provozu, klidné a čisté prostředí, dodržování zákoníku práce, plat dle platového tarifu s možností osobního ohodnocení a smlouvu na dobu neurčitou. V rámci pracovní náplně se zejména jedná o zajištění přípravy a výdeje stravy dle jídelníčku pro příjemce služeb a zaměstnance (max. 80 obědů-jednotné menu, 50 ranních svačin a 35 odpoledních svačin. Pracovní doba pouze v běžném pracovním týdnu (od po. do pá.) - ranní směny od 6:00 do 14:30 hod. Webové stránky organizace http://www.centrumsrdicko.cz/ . , , Zaměstnanecké výhody: v organizaci je zajištěno stravování a zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu 5 týdnů, osobní ohodnocení, odměny, FKSP výhody, stabilita, jistota, dobrý kolektiv., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem.. Pracoviště: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - srdíčko, Revoluční, č.p. 1845, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Lenka Stehlíková, .