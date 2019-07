Když se naposledy obnovoval největší park v Litoměřicích, s fungující kavárnou projektanti počítali. Na novém náměstíčku teď funguje jen okénko s omezenou pracovní dobou. Kavárnu po několik sezon provozoval soukromník, loni v září zavřel a letos už neotevřel. Provoz veřejného WC, který mu ukládá město, dál zajišťuje z boku budovy.

Podnik, který soukromník zavřel z osobních a personálních důvodů, postrádají hlavně maminky s dětmi. „Kavárna do toho parku patří,“ je přesvědčena Zuzana, které chybí zázemí i pro vzdálené rodinné přátele, s nimiž byla zvyklá v parku trávit i celý půlden. „Ale každé odpoledne tu funguje okénko například se zmrzlinou,“ připomněla provozovatelka Lucie Hanušová.

Nabídka z okénka ovšem Zuzaně nestačí, to navíc nemá otevřeno dopoledne. „Park je přitom v létě dopoledne plný lidí a dětí a nemají si kde dát zmrzlinu,“ vadí Zuzaně. „Chybí nám tu zázemí,“ potvrdila Veronika. Obě dvě mladé ženy nejsou podle zjištění Deníku jediné, kterým uzavřená kavárna s výbornými zákusky chybí.

Největší park ve městě prošel od poloviny 19. století několika úpravami. Poslední obnovu projektoval po roce 2010 vítěz vypsané soutěže, brněnský Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler. V centrální části parku ve vazbě na kavárnu navrhl polyfunkční parter, místo pro setkávání i kulturní akce s vodními prvky, variabilním mobiliářem a altánem proti dešti.

S kavárnou jako jedním z východisek počítaly i návrhy, které v soutěži neuspěly. Asi po rok a půl trvající rekonstrukci byl park otevřen na jaře 2015.

Obnova parku stála 49 milionů

Pro Litoměřice byla rekonstrukce sadů velkých přes pět hektarů významnou investicí. Vyšla na 49 milionů korun, městu pomohl grant nadace Proměny 25 milionů, do výsledné podoby mluvila i veřejnost. V roce 2017 se Jiráskovy sady staly Parkem roku.

Objekt v parku je v osobním vlastnictví. Soukromník zmíněnou kavárnu provozovat nemusí. V roce 2000 se ale koupí pozemku zavázal k provozování záchodků. Tuto skutečnost potvrdili na městském úřadě. „Zřízení věcného břemene bylo podmínkou prodeje a následné zástavby pozemku, na kterém stálo veřejné WC,“ sdělila referentka komunikace litoměřické radnice Andrea Pěkná.

Přestože je kavárna zavřená, záchodky soukromník dále provozuje, i když o nich leckdo možná neví. Z boku budovy je veřejné WC přístupné od 13 do 18 hodin s mincovním zámkem na 20 korun. Někomu to přijde moc. Ulevit si v záchodcích provozovaných technickými službami města u dolního nádraží a na Mírovém náměstí lidi přijde na 5 korun.

Ve dvacce provozovatelka problém nevidí. Podle jejích zkušeností není dobré chtít po lidech jen 5 korun, to by prý záchody brzy vypadaly tristně. Cena ostatně nebyla nijak stanovena. Potvrdili to na městském úřadě. „Podmínky věcného břemene nejsou nijak specifikovány kromě každodenního provozu veřejných WC,“ uvedla Pěkná.