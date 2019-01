Litoměřice – Přípravy na další ročník, tentokrát již 15., Tříkrálové sbírky pod záštitou Diecézní charity Litoměřice jsou v plném proudu.

V pondělí její koordinátoři za dohledu Hany Chrudimské z Městského úřadu Litoměřice zapečetili rovných pětaosmdesát pokladniček, do kterých lidé budou moci už v lednu malým koledníkům přispět.



„Každá pokladnička má své číslo. Poté je třeba ji přelepit pečetí. Pak už je můžeme rozvézt do vesnic a měst, kde bude sbírka probíhat," vysvětlila koordinátorka Tříkrálové sbírky litoměřické diecéze Veronika Vedejová.



Počet pětaosmdesát ovšem není konečný. „Další pokladničky dnes zapečetí ve Štětí, kde si to organizují na městském úřadě. Příští týden pak v Ploskovicích a Úštěku. Dohromady by jich mělo být kolem sto dvaceti," doplnila Veronika Vedejová.



Počet pokladniček stejně jako počet dobrovolníků, kteří se na sbírce podílejí, tak každoročně stoupá. „Do 15. ročníku se zapojí na 150 dětí. Vedle skautů mají zájem také školáci, především v menších obcích," řekla Vedejová.



Dárci jsou podle ní také štědřejší. „Uvědomují si, že dostat se do nouze dnes není až tak těžké a může se to týkat každého," myslí si.



Na začátku letošního roku lidé do Tříkrálové sbírky litoměřické diecéze přispěli částkou 288 tisíc korun. Po Novém roce koledníci tentokrát vyjdou do ulic 2. ledna, koledovat budou do 14. ledna.



„Myslím, že sbírka navazuje na krásnou zvyklost navštěvování domácností a koledování. Proto se na ni každý rok všichni těší. Je to zkrátka tradice," dodala nakonec její koordinátorka Vedejová.