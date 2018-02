FOTO: Tichá linka uleví neslyšícím v komunikaci s úřadem

Doprava a logistika - Doprava a logistika Vedoucí skladu(18 500 Kč)

Úředníci ve skladech operátor expedice. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 18500 kč, mzda max. 21500 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: Požadujeme:výuční list (SOU), maturitní zkouška výhodou, ideálně v oboru skladování, logistika, manuální zručnost, pracovitost, odpovědnost, dobrý zdravotní stav, výhodou řidič VZV, jeřábník (možnost doplnit kvalifikaci v Lovochemii), řidičský průkaz sk. C a profesní průkaz výhodou, ochota pracovat ve směnném provozu (12-ti hod. směny), Náplň práce: obsluha technologických linek, manipulace s baleným zbožím, vykládka vagónů , kontrolní činnost, úklidové práce v rámci technologie, Nabízíme:, Finanční hodnocení a benefity: , motivující finanční ohodnocení, 13. mzda, odměny akcionáře, stabilizační příspěvek, příspěvek na dojíždění, příspěvek na penzijní / životní pojištění, příspěvky na stravování, příspěvek na zotavenou, příspěvek do firemní cafeterie, Ostatní benefity: 5 týdnů dovolené, bezúročné půjčky pro zaměstnance, program Sport - volné vstupy do sport. zařízení, firemní akce pro zaměstnance, slevové prodejní akce, prodej občerstvení v chemickém areálu, zázemí skupiny Agrofert, pomoc zaměstnancům v nouzi, zvýhodněné tarify mobilního volání., Své životopisy posílejte na libuse.tomanova@lovochemie.cz, odevzdejte osobně na personální oddělení nebo nás kontaktujte na tel.: 416 562220, 702007942 (Libuše Tomanová) denně od 8.00 - 14.00 hod.. Pracoviště: Lovochemie, a.s., Terezínská, č.p. 57, 410 02 Lovosice 2. Informace: Libuše Tomanová, +420 416 562 220.