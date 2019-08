Terezínská pevnost se v sobotu 17. srpna opět po roce přenesla do romantických dob a pirátů a námořníků. Proběhl zde totiž další ročník Posledních pirátských válek. Scénář letos návštěvníky přenesl do dob francouzské revoluce, kdy zástupci Výboru pro veřejné blaho připluli hlásat revoluční ideály mezi piráty.

Ti je však odmítli a vznikla z toho malá válka. V té Bratrstvo mořských žebráků podlehlo a společně s revolučními silami pak dobývali pevnost New Terezín. Pevnost se sice dočkala posil, ale nakonec podlehla i ta a její velitel byl, po neúspěšném pokusu o útěk, popraven na gilotině. Diváky pořadatelé lákali nejen na pirátskou bitvu, ale i na doprovodný program, který letos oživil vylodění v Normandii v podání velkých a funkčních modelů vojenské techniky nebo na koncert kapely Corryvreckan. Terezínská akce je však zajímavá též tím, že jen jednou do roka mohou návštěvníci spatřit, jak by vypadala pevnost, kdyby byly, v případě nutnosti, příkopy zaplaveny vodou. Zpřístupněné byly i podzemní nápustní stavidla vodních příkopů pevnosti.