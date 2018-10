FOTO: Švestková dráha oslavila 120. narozeniny. Vyjel i Papoušek

Lovosice - Trať z Lovosic do Mostu, které nikdo neřekne jinak než Švestková dráha, oslavila 120. výročí.

Příznivci železnice se tak v sobotu 29. záři mohli svézt mimořádným parním vlakem, taženým lokomotivou s přezdívkou Papoušek. Vlak vyjel v 8.30 hodin z Mostu přes Lovosice do Ústí nad Labem. Zpět se vracel ve 12.35 hodin. Dále byly vypraveny mimořádné motorové vlaky.

Součástí oslav bylo také Třebívlické vinobraní, kde návštěvníky kromě ochutnávky kvalitních vín a burčáku čekal bohatý kulturní program. Od 13.30 hodin vystoupily Schovanky, Janek Ledecký, Emma Smetana a skupina Natruc.

Pravidelný provoz na 44 km dlouhé trati z Lovosic do Mostu byl zahájen 19. prosince roku 1898 a trval až do 8. prosince 2007. Nebýt železničních nadšenců, kteří zde i po ukončení provozu pořádali mimořádné jízdy historických vlaků, nikdo neví, jak by tato lokálka dopadla.

I přes snahy o udržení Švestkové dráhy v co nejlepším technickém stavu ji v roce 2016 stát vyhodnotil jako zbytnou a nabídl ji k prodeji. Nabídky Správy železniční dopravní cesty využila společnost AŽD Praha, která ji odkoupila s tím, že z lokální tratě na zrušení vybuduje moderní zkušební polygon. Na něm chce testovat své nejmodernější zabezpečovací a sdělovací technologie pro železnici, včetně plánovaných autonomních regionálních vlaků bez strojvedoucích.

V průběhu dvou let nový majitel trať i okolní nemovitosti opravil do perfektního stavu a nyní jsou instalovány potřebné technologie pro testování. Švestková dráha se tak stane nejmodernější regionální tratí v Evropě. Budou zde totiž nainstalovány technologie, které najdete pouze na koridorových tratích.