FOTO: Snímky na náměstí ukazují Lovosice v době, kdy vznikala republika

Lovosice - Lovosické Centrum kultury Lovoš připravilo výstavu historických fotografií s názvem 100 let republiky - 100 let Lovosic.

Výstava historických fotografií s názvem 100 let republiky - 100 let Lovosic na Václavském náměstíFoto: Deník/Karel Pech

Na Václavském náměstí je na devatenácti plochách k vidění zhruba stovka černobílých snímků z historie města, převážně pak z doby dnešku vzdálené i více než padesát let. Cílem výstavy není mapovat kompletní historii města, ale nabídnout zajímavé situace. Hodnota snímků spočívá v síle zachyceného momentu, nikoliv ve kvalitním rozlišení.

Proč lidé uvidí jen černobílé snímky? „Ta barevnější polovina oslavovaného století je dnes ve většině případů k dohledání na internetu a lidé to i kolikrát zažili. Výstava má za cíl ukázat spíš to, co málokdo pamatuje a o čem často nemají ani potuchy, že tu kdysi bylo. Měla by prostě překvapit i pamětníky,“ vysvětlil Jan Štok z Centra kultury Lovoš.