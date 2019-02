Lovečkovicko - V horských oblastech Ústeckého kraje vládne ladovská zima.

Silničáři se od nedělního dopoledne nezastavili, v okolí Lovečkovic neustále odklízejí sněhové bariéry ze silnic, které tam během několika hodin vítr znova navane.

„Sněhová fréza a vozidla se sněhovými pluhy jsou už od neděle venku a stále mají co odklízet. V nížinách sice sníh začíná odtávat, ale zase nás čekají mrazivé noci a náledí. Takže během noci začneme s posypem vozovek,“ popsal Vlastimil Filous z litoměřického střediska Správy a údržby silnic (SÚS).

V Krušných horách byla podle webu SÚS v pondělí ještě ve 14 hodin uzavřená silnice na Moldavu, úsek z Litvínova do Mníšku, z Klínů do Českého Jiřetína či z Výsluní do Rusové.