Příznivci tuzemského ovoce se letos musejí uskromnit, urodí se ho mnohem méně, než bývá průměr. Vliv na tom měl především u kvetoucích jabloní a hrušní jarní mráz, v některých lokalitách kroupy, ale především několikaleté sucho. Stromy měly málo vláhy pro vývoj plodů, některé úplně uschly. Trochu lépe jsou na tom sady v okolí Hazmburku, kde srážek bylo víc než v jiných místech regionu.

Zemědělské družstvo Klapý je rádo za letošní sklizeň 25 tun třešní. „Dařilo se i meruňkám, jejichž sklizeň podle počasí dokončíme tento týden. Odhaduji, že jich bude zhruba 30 tun. Očesány máme stromy s ranějšími odrůdami švestek, do pozdních odrůd se pustíme až koncem srpna. U jablek pak očekáváme méně úrody, než bývá průměr,“ říká vedoucí ovocnářství ZD Klapý Zdeněk Kroc.

Stejně jako jiní pěstitelé okresu začal o několik týdnů dřív se sklizní ovoce i Jaroslav Boček z Držovic, který se na 33 hektarech sadů specializuje na pěstování švestek a jako jeden z mála sadařů v regionu rovněž na rybíz a angrešt.

Pěstováním celé palety odrůd má sklizeň rozloženu do dvou měsíců. „Je to důležité hlavně v posledních letech, kdy u nás panují tropická vedra a obchodníci nechtějí riskovat ztráty a drobné ovoce neradi vykupují. Letos navíc nemůžu z důvodu oprav chladírenské technologie v Soběnicích využít klimatizovanou skladovací kapacitu. To, co se sklidí, musí okamžitě odjet k zákazníkům,“ vysvětluje Jaroslav Boček.

Ovoce dozrává postupně

Díky postupnému dozrávání slív, rynglí a švestek nepotřebuje sadař tolik česačů. Zvládá to šest pracovníků, kteří jsou v sadech od šesti hodin do poledne.

Plodů slivoní sklidí letos Jaroslav Boček méně než v jiných letech, odhaduje, že místo tří tun to budou zhruba dvě tuny z hektaru. Horší je to s letošní úrodou drobného ovoce. „Tentokrát jsme vyjeli jen krátce s kombajnem ke sklizni červeného rybízu pro odběratele, který vyrábí džemy a šťávy, zbytek se dočesává ručně pro trhovce a sousední ovocnářství, jež prodávají ovoce ze dvora. Hodně nám proschly nízké porosty černého rybízu, před zimou keře seřízneme a znovu zapěstujeme. Méně bylo i angreštu. Nepřízeň počasí kupodivu přežily slivoně, zvlášť některé pozdější odrůdy, které jsou nyní doslova obsypané plody,“ dodává sadař.

Dobrá úroda švestek vychází z odborné péče a také z toho, že naprostá většina stromů nad Držovicemi jsou rezistentní odrůdy. Jaroslav Boček nebude ani letos chybět se svými výpěstky v expozici Ovocnářské unie severočeského regionu na zářijovém veletrhu Zahrada Čech. Stejně jako jeho kolegové z unie i on rád poradí zájemcům jak úspěšně pěstovat ovoce.