Už potřicáté se v sobotu vydali skautští kurýři na cestu vlaky napříč celou zemí, aby do všech koutů republiky rozvezli Betlémské světlo. Plamínek zažehnutý v betlémské jeskyni, kde se podle pověsti narodil Ježíš, dorazil také na Litoměřicko.

Skauti přivezli do Litoměřic betlémské světlo. | Foto: Deník / Karel Pech

Od kurýrů si světlo přebírali skauti například v Litoměřicích na dolním nádraží, v Roudnici nad Labem a také ve Štětí. Roudničtí skauti budou veřejnosti plamínek předávat na Štědrý den od 10 do 12 v centru města. Ve Štětí před skautskou klubovnou se předávání koná už v neděli 20. prosince také od 10 do 12 hodin. Dalším místem na Litoměřicku, kam si lidé budou moci pro Betlémské světlo přijít, bude kaple svatého Floriána v Ječovicích u Mšeného lázní. Vyzvednout si ho do připravené lucerničky bude možné ve středu 23. prosince od 16 do 17 hodin.