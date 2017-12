FOTO: Skauti přivezli Betlémské světlo rychlíkem z Kolína

Litoměřice - Do Litoměřic opět po roce dorazilo Betlémské světlo. Vlakem z Kolína ho přivezli skauti a na Litoměřickém nádraží ho převzali jejich kolegové ze skautského střediska Radobýl.

Do Litoměřic opět po roce dorazilo Betlémské světlo.Foto: Deník / Pech Karel

Pro světlo zapálené v dalekém Betlémě si na nádraží přišla řada lidí. „Chodíme si pro něj pravidelně. Dříve jsme chodili do kostela, ale letos jsme poprvé vyrazili přímo na nádraží,“ řekla Jana, která si pro světlo přišla i s malým synkem.

Pro Betlémské světlo si přišel i Litoměřický biskup Jan Baxant, který předal skautům drobný dárek a zářícím lucernám požehnal.

Pro takzvané betlémské světlo, jeden z moderních symbolů Vánoc, skauti každoročně cestují do Vídně, stejně jako stovky jejich kolegů z různých koutů Evropy. Světlo se pak díky nim šíří do dalších měst, kde bude do Vánoc bude k vyzvednutí na farách, úřadech nebo u vánočních stromečků.