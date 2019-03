Práci měli i silničáři. „Naši lidé se v noci na pondělí nezastavili,“ potvrdil vedoucí výroby litoměřické SUS Vlastimil Filous. Pracují stále, škody tak budou vyčísleny až později. Zabrat dostala všechna střediska litoměřické SUSky. „Spolu s hasiči jsme ze silnic odklízeli stromy, křoví, zastávky i střechy domů,“ řekl Filous.

Ve Vruticích spadla střecha na zaparkované auto. V Pražské ulici v Litoměřicích spadla část utržené střechy soudní budovy na budovu věznice. „Největší náraz v noci na dnešek byl 30 metrů za sekundu,“ uvedl Daniel Bareš z Hydrometeorologické observatoře v Doksanech.

Pořádnou neplechu udělal silný vítr na střeše hlavní budovy Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích. „O půlnoci volali hasiči, naštěstí se podařilo dovolat školníkovi. Spolu s hasiči operativně vylezli na střechu a sundali část, která byla nejnebezpečnější,“ vylíčila ředitelka školy Pavla Matějková.

Ulétlo kolem deseti metrů plechové střechy. Do budovy naštěstí nezatéká. „Oslovili jsme firmu. Střechu na budově školy v Komenského ulici by měla začít opravovat hned, jak počasí dovolí,“ doplnila Matějková. Zřizovatel školy, krajský úřad, měl už slíbit, že rekonstrukci střechy zařadí do plánu na tento rok.

Školní výuku noční silný vítr neovlivnil. „Studenti chodí dvorem mezi sousední základní školou a střední školou, této části se spadlá střecha netýká,“ ujistila ředitelka. Kromě hlavní budovy postihl vichr další budovu školy v Dlouhé ulici. „Ulétlo z ní několik tašek, promptně to opravilo Tesařství Oravec,“ uvedla Matějková.

Aby toho nebylo málo, v Hrdlech, kde má škola dílny, ulétl plot.