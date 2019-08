V kulturním domě probíhají po celé prázdniny Rozpustilé čtvrtky. Dvě hodiny zábavy a poučení pro děti a vlastně i jejich rodiče. Tentokrát děti bavil kouzelník. A v atriu KD na ně čekala Adélčina zvířátka. Lama, osel, koník, psi, morčata a králíci.

Před vystoupením kouzelníka děti soutěžily. Plnily na šesti místech úkoly. Lovily rybičky, prolézaly překážku z provázků, běhaly slalom, určovaly barvy a tvary atd. Sedmé stanoviště, to u zvířátek, bylo bonusové. Tam už to bylo horší. Kravský roh považovaly děti za roh z bizona. Za úspěšně splněné úkoly si děti vybraly odměnu, figurku. Výběr byl bohatý, od pavouka po koně. Do konce prázdnin už zbývají jen dva čtvrtky, tak nezapomeňte. V 17 hodin, vchod z Parku V. Havla.