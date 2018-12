FOTO: První peklo ve sklepeních v Lovosicích sklidilo velký úspěch

Lovosice - Mikuláš, čerti i andělé úřadovali ve středu odpoledne v Městské knihovně v Lovosicích.

Stovky dětí s rodiči se přišly příjemně bát do sklepení knihovny, kde bylo teprve to pravé peklo i s Luciferem. Nechyběl zde Mikuláš, který rozdával dárky. Poté vyrazily děti do knihovny, kde byly připravené dílničky a mohly si vyrobit i drobný dárek. Letos Centrum kultury Lovoš pořádalo akci Strašidelná sklepení poprvé, ale hned bylo plno a do pekla se stála fronta.