Žně, minimálně první na severu Čech a možná i v republice, začaly v zemědělském družstvu Zepos Radovesice na Litoměřicku.

„Sto šedesát hektarů ječmene ozimého sklízíme od soboty a do pondělí by mohlo být hotovo,“, svěřil se jeden z kombajnérů. Ostatní zemědělci z okresu se chystají do polí až za několik dní. Například zemědělci ze Straškova u Roudnice nad Labem, kteří většinou žně na Litoměřicku začínají, vyjedou s kombajny až kolem desátého července. Radovesičtí si zatím úrodu pochvalují.