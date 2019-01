Litoměřice – Na kontrolu motorkářů se v pátek odpoledne zaměřili policisté z krajského dopravního inspektorátu. Místem pro společnou dopravně bezpečnostní akci s Besipem se stal prostor u výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích.

„V Ústeckém kraji ročně způsobí motorkáři 150 dopravních nehod. Jen během letních prázdnin v kraji zemřeli při nehodách tři motocyklisté," vysvětlil důvody akce zástupce velitele krajské „dopravky" Martin Sochr.

A jaký byl výsledek páteční akce? Až na výjimky jezdili motorkáři v tmavém oblečení, bez reflexních prvků. Onou výjimkou byl například motocyklista Milan, který měl namířeno do Liberce. „Měl jsem před časem nehodu, řidička mě přehlédla. Od té doby vozím bundu s reflexní žlutou barvou," vysvětlil.



Další motorkář, Hynek, který má řidičský průkaz kratší dobu slíbil, že bude vozit reflexní kšandy, které mu daroval Jan Pechout z Besipu a reflexní pásku od policistky Aleny Bartošové.



„Viditelnost je u motorkářů největší problém. Mnozí od nás reflexní kšandy ani nechtějí, že je stejně vozit nebudou. Chtějí jezdit ve své černé. Oblečení by motorkáři měli vždy uzpůsobit kubatuře svého stroje. Musejí si uvědomit, co se stane při případném pádu. Kraťasy, tričko a pantofle opravdu nejsou správnou výstrojí," upozornil Jan Pechout.



Za zhruba dvě hodiny, kdy kontroly probíhaly, nezjistili policisté u motorkářů vážné provinění.