Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu litoměřické radnice vyhlásil v těchto dnech veřejnou soutěž o originální nápad na vybudování prvního takového fotopointu ve městě. Zapojit se do ní se svým návrhem může kdokoli. Vítěz navíc získá odměnu ve výši deset tisíc korun.

Marketingová manažerka města Martina Vondráková přiblížila, že součástí některých fotopointů je takzvaný hashtag, tedy klíčové slovo, kterým se fotografie v příspěvku označí.

„Fotopointy či selfiepointy jsou velmi oblíbené, protože podtrhují krásu jedinečných míst. Pokud je jejich ztvárnění atraktivní, láká návštěvníky ke sdílení snímku na sociálních sítích. Chtějí dát přátelům vědět, že na místě byli. Zajímavé pointy jsou k vidění například v rakouských Alpách či v Indii. Nemálo jich nalezneme i v České republice,“ Martina Vondráková.

Podle vedoucí zmíněného odboru Evy Břeňové by se Litoměřice rády zařadily mezi města v republice, která už svůj nápaditý a vkusný fotopoint mají. „Lidé se hojně fotí, snímky ze svých cest stále častěji na sociálních sítích sdílejí, což zvyšuje turistickou atraktivitu daného místa. A Litoměřice jsou krásné město, které nabízí úžasné pohledy,“ vysvětlila Eva Břeňová s tím, že litoměřický fotopoint by mohl mít originální a zajímavý tvar, přes který by se lidé mohli vyfotit v pozadí s nějakou dominantou města, například s věží Kalich nebo s katedrálou. „Nápadům se meze nekladou. Měl by ale ladit s tváří města,“ doplnila.

Své nápady mohou lidé do soutěže v označené obálce odevzdat až do 6. ledna, a to buď doporučeně poštou, nebo osobně na podatelně městského úřadu. Návrh by měl obsahovat například grafické zpracování díla či vizualizaci. Zahrnovat by měl také specifikaci jeho umístění ve městě, navrhované rozměry i použitý materiál, přičemž plast nebo sklo nejsou vhodné.

Každý, kdo se do soutěže zapojí, může odevzdat maximálně tři různé návrhy. Ty poté bude anonymně pod pořadovými čísly hodnotit odborná komise. Mezi důležitá kritéria bude patřit grafické zpracování, funkčnost navrhovaného díla, neotřelost a atraktivnost nebo soulad s okolní zástavbou historického města. Podrobná pravidla soutěže zveřejnilo město na svých stránkách.