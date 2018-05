FOTO: Ploskovice se vrátily do doby První republiky

Ploskovice - Kamera, akce! Takové instrukce znějí v současných dnech zámeckou zahradou v Ploskovicích. Na zámek se totiž po roce vrátili filmaři.

Na trávníku před zámkem v Ploskovicích sedí na zahradních židlích několik postarších seriózních pánů v oblecích. Někteří kouří viržinka, jiní třímají v rukou sklenku s vínem. Před nimi stojí Magdalena Valentová, mladá, emancipovaná dáma. U kvetoucího šeříku stojí Magdalenin otec, Karel Škvor, kterého hraje známý herec Tomáš Töpfer.

„Kamera, auto a akce,“ ozve se náhle z úst pomocného režiséra. Jako na povel začne představitelka Magdaleny, herečka Veronika Arichteva, promlouvat k přítomným pánům.

„Střelba v hotelu Austach ukazuje, kam až může situace gradovat. Ozbrojené oddíly rádoby sportovců nenapadají jen četnické stanice, ale utočí i u nás. Tady v Praze.“ Její slova přeruší zvuk přijíždějícího automobilu značky Praga. Přesně tak vypadalo čtvrteční natáčení na zámku v Ploskovicích, kam se po roce vrátili filmaři. Točí zde třetí řadu seriálu České televize První republika.

Automobil pomalu zastaví, otevřou se dveře a z něj vystupuje postarší pán s kloboukem v ruce. Pomalu kráčí k Magdaleně. Ta jej vítá slovy: „Pane rado, vítejte.“ Rada Mlčoch, v podání Svatopluka Skopala, jí zdvořile odpoví: „Dobrý den. Já počkám.“ Další slova herců přeruší hlasité: „Stop! Sjedeme to znova. Někdo nám vzadu vlezl do záběru.“ Herci se náhle uvolní, na plac vběhnou kostymérky a vizážistky a začnou upravovat herce i kompars.

Jde o jednu ze scén některého z nových 13 dílů třetí série. Do režisérského křesla znovu usedl režisér Biser A. Arichtev, pod jehož vedením vznikaly dvě předchozí řady. Kromě zámku v Ploskovicích navštíví filmaři i další lokace. Natáčet se bude například v Kutné Hoře, Třebízi, Vinařicích u Kladna nebo v Praze. Poprvé se filmaři podívají do Terezína, Veltrus nebo Lichocevse. Na premiéru třetí řady se mohou diváci těšit na přelomu let 2019 2020.

Do 15. května funguje zámek v omezeném režimu. „Během natáčecích dní je zámek pro veřejnost uzavřený úplně. V době, kdy mají filmaři volno, je pro veřejnost sice otevřený, ale prohlídky interiérů zámku probíhají částečně ve filmových kulisách. Otevírací dobu po dobu natáčení lidé najdou na webu zámku,“ sdělila kastelánka Jana Zimandlová.

Natáčení první série v Ploskovicích a Úštěku