FOTO: Ploskovice se chystají na vánoční prohlídky

Ploskovice - V plném proudu jsou přípravy na oživené kostýmované prohlídky interiérů zámku Ploskovice, které se každoročně pyšní vysokou návštěvností.

Probíhat budou tuto sobotu a neděli od 15 do 19 hodin každých 15 minut, jen je nutné účast rezervovat předem. Souběžně s prohlídkami bude k vidění již tradičně prodejní výstava Klubu šikovných rukou v zámeckém vestibulu. Můžete se těšit na keramiku, výrobky z pedigu, vyšívání, patchwork, ukázku paličkování a mnoho dalšího. Výstava je k vidění už od středy, denně od 10 do 16 a o víkendu až do 19 hodin.