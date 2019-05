Také už máte chutě na staronové pivo Kalich? Když všechno klapne, napijete se ho napřesrok. Pokročila totiž rekonstrukce bývalého pivovaru, kde se bude vařit. Díky podpoře vládního programu RE:START má být hotovo na konci roku. Hned po Novém roce plánuje nový nájemce začít vařit pivo.

Na stavbu v pondělí 20. května radnice pozvala novináře. „Jsme programu vděční, že můžeme začít s postupnou obnovou pivovaru v brownfieldu v centru města, který nám nedělá jméno. A jsme rádi, že se nám podařilo najít jeho smysluplné využití,“ konstatoval místostarosta Karel Krejza.

Dělníci se zapotí. „Provozní problémy při stavbě jsou, objevují se neprozkoumané prostory, sklepy. Ale zatím jsme nemuseli řešit žádný velký problém,“ doplnil Krejza. Závratné vícenáklady prý městu nehrozí. I když ke změnám oproti původnímu projektu došlo.

Dílčí úpravy

Například jedna ze zdí měla špatné založení a vyplatilo se ji celou zbourat. „Vyšlo levněji postavit novou, než ji injektovat zespodu,“ vylíčila vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková. To ale prý vykompenzuje menší položka za sítě. „Objevily se šachty, chodby a kolektory, kudy vedeme vodovod, plyn a kanalizaci. Není tedy rozkopáno, to by byl problém i pro stavbu,“ řekla Brunclíková.

Město se původně ještě letos chtělo přihlásit do RE:STARTu s žádostí na obnovu dalších prostor bývalého pivovaru. Další výzva je otevřená až do poloviny července. „Ale to nejsme bohužel schopni stihnout. Budeme muset počkat na příští rok,“ řekl místostarosta.

Radní by v areálu rádi viděli uměleckou sklárnu. „Jsou plánovány další výzvy,“ ujistila manažerka RE:STARTu Gabriela Nekolová. Program na řešení brownfieldů s podnikatelským využitím je sedmiletý. Jsou v něm 2 miliardy korun pro 3 strukturálně postižené kraje ČR.

„Minimálně ještě 4 výzvy by nás měly čekat,“ slíbila Nekolová. Ta připomněla, že RE:START podpořil i obnovu části areálu v bývalých kasárnách pod Radobýlem. Oživení pivovaru je ale prý mezi podpořenými projekty unikát. Jako jediný byl subvencován v 1. výzvě. Dalších 6 stát podpořil 2. výzvou. „Litoměřický pivovar byl první a je nejdál,“ pochválila Nekolová.

RE:START kromě nevzhledných areálů v obcích řeší i to, aby místní podnikatelé měli kam expandovat a nezabírali k tomu „zelené louky“. Náklady na opravu brownfieldů, v nichž někdy musejí řešit i ekologickou zátěž, jsou enormní a obce je samy neutáhnou.

Nájem pivovaru vysoutěžila firma HUTÁR Agro, která za tím účelem vznikla loni. Byla jediná, která se do výběrového řízení města přihlásila. Výrobu chce rozjet v prvním kvartálu roku 2020. Vlastní restauraci tu nejspíš nezaloží. Kapacita ploch je prý tak akorát na výrobu a sklady včetně souvisejících prostor.

Firma plánuje 3 druhy piva. „Chceme navázat na tradici, která v Litoměřicích byla, půjde tedy o jedenáctku, pivo Kalich, kterým jsou Litoměřice nejproslavenější,“ uvedl za HUTÁR Agro Dionýz Hutár. Nadto tu chtějí vařit jedno levnější pivo a jeden dražší speciál. Plánovaný výstav je 4 tisíce hektolitrů ročně.

Rodinná záležitost

Jednatelem firmy je Dionýzův syn Daniel. „Dokončuje vysokoškolské studium technologie potravin na chemicko-technologické fakultě, tedy i věcí týkajících se pivovaru,“ popsal Hutár starší. „Je to rodinný projekt, byl to společný nápad. Už delší dobu se věnujeme výrobě vína,“ dodal.

Stavba probíhá na 650 metrech čtverečních ve dvou podlažích. Vysoutěžila ji ústecká firma Insky. Asi za dva měsíce celý objekt zastřeší. „To je velice důležitý milník, od něhož se odvíjí montáže profesí a technologií,“ upozornil výrobní ředitel společnosti Jiří Koranda.

K dokončení stavby včetně kolaudace by mělo dojít do prosince. Žádnou ekologickou zátěž firma nemusela řešit. Celý objekt je ale památkově chráněný. Společnost tak musí s památkáři řešit i řadu dílčích prvků jako výplně oken. Vše tu má být v původním industriálním stylu.