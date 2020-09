Přátelská atmosféra vládla v pátek odpoledne na dvoře litoměřické pobočky Naděje. Konala se tu oslava u příležitosti 30. narozenin této celorepublikové organizace. Na akci určené pro širokou veřejnost si malí návštěvníci užili skákací hrad a soutěže, při nichž je doprovázely pohádkové postavy.

Oslavy Naděje se v Litoměřicích nesly v pohádkovém duchu. | Foto: Deník / Karel Pech

Těm starším zase o hokejové pohádce vyprávěl bývalý reprezentant Jiří Šlégr. Ten s sebou přivezl ukázat i svou zlatou olympijskou medaili z Nagana. „Je to sice hodně dávno, nicméně jsem zaregistroval, že rodiny se pořád o Naganu doma baví. Jsem tady proto, abych to mladším připomněl a možná do nich dostal i touhu po sportování,“ řekl Šlégr a doplnil, že právě Nagano i pro něj znamenalo největší sportovní úspěch v jeho kariéře.