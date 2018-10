FOTO: Originální plastiku odhalili před Masarykovou školou v Litoměřicích

Litoměřice – Netradiční sochu manželů architekta Jakuba a sochařky Barbory Klaškových vytvořenou speciálně k výročí Československa v neděli 28. října před ZŠ Masarykova slavnostně odhalilo vedení města a školy za přítomnosti desítek Litoměřičanů.

Návštěvníky ani déšť neodradil od účasti na symbolickém aktu. Krev jim rozproudily trubky Podřipského kvintetu.



Akt byl příspěvkem Litoměřic do mozaiky celorepublikových oslav 100letého výročí Československa mezitím, co na Zahradě Čech vrcholily jeho celokrajské oslavy. Starosta Ladislav Chlupáč v dobovém obleku při té příležitosti připomněl okolnosti vzniku republiky v regionu. „Buďte hrdí na to, že jste Češi,“ uzavřel.



Podrobnosti o nové umělecké plastice najdete v úterním Litoměřickém deníku.