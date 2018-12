Litoměřice - Zavzpomínat si na bývalého prezidenta České republiky Václava Havla si v úterý v odpoledních hodinách přišli obyvatelé Litoměřic.

Jako každý rok se v den výročí úmrtí u bronzové busty akademické sochařky Alžběty Kumstátové v parku, který nese Havlovo jméno, sešli lidé, aby zde zapálili svíčky a připomněli si odkaz této významné osobnosti politického i společenského života.

Na vzpomínkové akci, kterou pořádá město Litoměřice společně s Nadačním fondem Kalich, promluvila Eva Břeňová vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu a tisková mluvčí města, místostarosta města, poslanec Karel Krejza, předseda správní rady NF Kalich Alexandr Vondra a bývalý disident a senátor Zdeněk Bárta.

„Sedm let uplynulo od smrti Václava Havla. Není to dlouho, ale přitom se za ta léta dost změnilo v mentalitě naší země. Je tedy dobře, že si Václava Havla připomínáme a nejen jeho, ale i další velikány naší historie. Není ale dobré na ně jen vzpomínat, ale konzultovat se s nimi, číst je, polemizovat s nimi a navazovat na ně. Na to, co říkali,“ řekl Zdeněk Bárta.