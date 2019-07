Umělec svým originálním pojetím vlastně nechal orla zmizet, když na reklamní nosič namaloval scenérii letní oblohy.

Mezi několika návrhy studentů pražské Akademie výtvarných umění zvítězil ten Štěpána Rubáše. Toho čeká po prázdninách studium 4. ročníku v ateliéru malby Vladimíra Skrepla. Novou orlí fazónu navrhl na stáži v ateliéru intermédií Mileny Dopitové.

Vytvořené dílo splývá s oblohou v pozadí, pomyslné okno do nebe je ohraničeno drobnými černými siluetami orlů. „Nechal jsem zmizet orla v nebi a pomocí siluet dravců vytvořil iluzi. Bylo pro mě důležité dodržet harmonii okolní přírody,“ prozradil umělec.

Vytvořil tak iluzivní pomyslné okno, ve kterém si každý může představit svůj vlastní příběh. „Stačí vnímat, co se na ploše odehrává, a nechat vše na fantazii. Společně necháme zmizet reklamní billboard a vytvoříme dílo v krajině,“ vyzval Rubáš.

Právě schopnost představivosti podle něj dnes mizí a patrné je to prý hlavně u dětí. Na „svého“ orla u Keblic se ještě podívat nebyl, ale chce to co nejdřív napravit. „Rád bych příležitostně umělecky ztvárnil i toho na druhé straně u dálnice, pokud bude vypsána soutěž a obstojím v ní,“ řekl Rubáš.

Tak vypadal reklamní poutač původně. Foto: Deník/Karel Pech

Karlovarské minerální vody (KMV) přeměnou reklamního poutače Mattoni v umělecké dílo u dálnice D8 navazují na loňské transformace u komunikací D1 a D5. Od roku 1998 společnost instalovala v ČR kolem 20 těchto velkoplošných reklamních poutačů.

S ohledem na úpravy zákona se společnost v roce 2018 rozhodla s dálničními orly jako reklamou rozloučit a dát jim šanci na proměnu v umělecká díla, která oživí krajinu. Symbol orla připomíná zakladatele KMV Heinricha Mattoniho, který měl právě orla ve svém znaku.