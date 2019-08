Vojenskou historickou techniku včetně obojživelných vozidel si prohlédli zvědavci v sobotu 3. srpna v odpoledních hodinách v areálu jezera Chmelař u Úštěku.

Nadšenci z litoměřického Klubu vojenské historie Nord Elbe armádní techniku let minulých představili už dopoledne také na úštěckém Mírovém náměstí. Vyjeli i na spanilou jízdu do kopečků přes Svatý Týn až do Levína. KVH Nord Elbe ovládl Chmelař podruhé, dříve pořádal podobnou akci na Píšťanském jezeře.