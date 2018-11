FOTO: Občané Litoměřic uctili památku bývalého pilota RAF, generála Chábery

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 20 900 Kč

Ostatní všeobecné sestry se specializací Dětská zdravotní sestra/bratr se specializací. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20900 kč, mzda max. 28100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: požadavky na uchazeče: způsobilost k výkonu povolání bez odborného odhledu dle platné legislativy, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, absence poruch řeči, zaměření na výchovné aktivity a výchovnou péči, v rámci poskytování zdravotních služeb orientace v právních předpisech a schopnost jejich aplikace do praxe, kladný vztah k malým chronicky nemocným dětem, znalost práce na PC, samostatnost, komunikativnost, spolehlivost, flexibilita, schopnost rozhodovat a přijmout odpovědnost, čestnost, přímost a loajalita, schopnost týmové práce, empatie a stabilita. Vítány jsou pedagogické zkušenosti v rozsahu práce s dětmi předškolního věku včetně kreativních přístupů. Nabízíme: Práci v ambulantním dětském stacionáři (obdoba mateřské školky s realizací podpůrných preventivních zdravotních úkonů za účelem posílení imunitního systému), v přímém kontaktu se skupinou 15 chronicky nemocných dětí ve věku od 3 do 6 let, viz. http://www.centrumsrdicko.cz/ - ambulantní dětský stacionář. Pracovní doba pouze v běžném pracovním týdnu (od po. do pá.) - ranní směny od 6:00 do 13.30 hod. a odpolední směny od 8:30 do 16:00 hod. Možnost nástupu dle dohody s možností pracovního poměru na dobu neurčitou., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem.. Pracoviště: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - srdíčko, Revoluční, č.p. 1845, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Lenka Stehlíková, .