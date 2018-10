FOTO: Nové vedení Litoměřic? Obešlo se bez velkých překvapení

Litoměřice – Staronovou koalici představili ve středu na litoměřické radnici. Vítěz voleb ODS se na spolupráci dohodl se stávajícími partnery, Severočechy a Sportem a zdraví. V navrženém vedení města chybějí jen strany TOP 09 a ČSSD, které ve volbách neobhájily žádný mandát. Koalice tak má křehkou většinu 1 hlasu. Ustavující zasedání zastupitelstva proběhne 1. listopadu.

ODS posílí v radě, místo nynějších 4 postů jich má 6. „Navážeme na minulé období, dokončíme rozdělané projekty,“ shrnul hlavní plány nové koalice lídr ODS Ladislav Chlupáč, který bude nadále starostou. Jako příklad zmínil dostavbu geotermálního výzkumného centra, přesun ZUŠ do budovy velitelství nebo revitalizaci pokratického sídliště.



Několik členů ODS se ze zastupitelstva vyhouplo do rady města. Kromě starosty a prvního místostarosty Karla Krejzy doplní ve „zdravotní sekci“ ředitele nemocnice Radka Lončáka nově lékaři Leoš Vysoudil a Petr Kubec. „Modrým“ nováčkem v radě, ale také v zastupitelstvu bude historik Filip Hrbek.

Místostarosta Václav Červín ze Sportu a zdraví by jím měl být i nadále. Nejviditelnější změnou ve vedení města je tak povýšení lídra Severočechů Lukase Wünsche z radního na místostarostu, nahradí Pavla Grunda z ČSSD. „Navrhneme kolegům, abychom lidem kromě úřadu otevřeli víc i radnici. A budeme se snažit uspíšit přesun ZUŠ na velitelství,“ shrnul Wünsch priority jeho sdružení.



V opozici zůstane hnutí ANO, Zelení s Piráty a KSČM. Starosta, ale i další členové koalice chtějí klidnější volební období, než bylo to předchozí. A jak prý vyplynulo ze všech jednání, být by i mělo. Chlupáčovi nyní kromě funkce starosty přibude post senátora, poslancem je už místostarosta Krejza. Jak Chlupáč připomněl, zatím se nikdy nestalo, aby Litoměřice měly zastoupení v obou komorách parlamentu.



