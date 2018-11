FOTO: Nestabilní území pod mosty na dálnici D8 zpevňují dělníci pryskyřicí

Ústecký kraj - Dělníci navázali na zkušební injektáže ze začátku října. Celkem provedou 40 vrtů.

Řidiči si při průjezdu dálniční estakádou u Prackovic nad Labem ničeho nevšimnou. Snad jen panoramat Českého středohoří, která se na pozadí dálnice D8 táhnou a nikdy neomrzí. Přímo pod koly aut ale probíhají práce za desítky milionů korun.

Pod oba mosty ve směru na Drážďany i na Prahu se po měsíci vrátili dělníci, aby je odborně zajistili. Do podzemních vrtů pumpují pod vysokým tlakem směs z pryskyřice, která podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla vytvoří v podzemí „umělou skálu“ a dálnici tak v tomto rizikovém území zajistí. „Navázali jsme na čtyři zkušební injektáže, které proběhly v říjnu. Na nich jsme si ověřovali technologii, hloubku, tlaky, postupy a hlavně odezvu stavby a okolí. Vše jsme vyhodnotili a na základě toho jsme připravili kompletní projekt. Nyní už jedeme naostro,“ popsal Rýdl.

Prackovickou estakádu tvoří dva paralelní mosty vedle sebe. „Injekty proto rozdělíme napůl, dvacet na jeden most, dvacet na druhý,“ doplnil Rýdl s tím, že mostní konstrukce by díky pryskyřici měla mít technickou životnost zhruba sto let.

Tým stavbařů přímo na místě tvoří devět lidí. Pryskyřice se prý zvolila zejména kvůli tomu, že na rozdíl od cementu při kontaktu s podzemní vodou rychleji tuhne a provoz na dálnici tak může být zachovaný bez dopravního omezení.

Dělníci ji přivážejí na stavbu ve speciálních barelech. „Máme dvousložkovou hmotu s tím, že se složky míchají najednou přes směšovač ve vrtu. Jedna složka začne reagovat s druhou, dochází k chemické reakci a po 15 minutách k tuhnutí,“ přiblížil postup stavbyvedoucí Roman Winter.

Dvacetimetrové vrty

Směs spouští do hloubky od 20 do 24 metrů. Dělníkům pomáhá obří stroj, který se často používá také při instalaci sítí na skalách nebo při vrtání tepelných čerpadel.

Celý proces na prackovické estakádě plánují dělníci ukončit do začátku prosince. Přesný termín ale není pevně daný, ŘSD postupuje pomalu a obezřetně. „Velmi bedlivě sledujeme dálnici, co dělá, jak se chová a jaké jsou odezvy. Čas nerozhoduje. Máme v úmyslu udělat i několikadenní přestávku mezi jedním a druhým mostem. Nicméně pokud to půjde tak, jak si myslíme, že to půjde, tak řidiči to nadále vůbec nepoznají,“ uvedl Rýdl.

Cena opatření je předběžně 25 milionů korun. „Zatím nemáme pevnou částku, necháváme si dost výraznou flexibilitu,“ dodal Rýdl. Doposud vyšly stabilizační práce na prackovické estakádě celkově na 220 milionů korun. Efekt těch současných nechce starostka Prackovic Andrea Svobodová Křešová předjímat. Připomněla však, že zdejší území je protkané prameny, které podemílaly estakádu.

Prameny vyschly

„Stabilizační opatření v minulosti se skládala ze stěn, které do hloubky změnily toky podzemních pramenů, odvedly je a naše prameniště vyschla, a to právě kvůli stabilizačním opatřením. Vodu proto bereme z druhého břehu Labe. Naši obyvatelé to pocítili tak, že chuť vody z kohoutku se změnila,“ prohlásila starostka.

Vnější posuny nyní v Prackovicích už nepociťují. V minulosti tu však výstavba dálnice působila problémy. Lidem do domů zatékala voda, v obci se dokonce propadala silnice. „Teď nám jde hlavně o to, aby se už podloží u nás v obci nesunulo. Zatím to vypadá, že se to zastavilo, ale myslím si, že příčinou je hlavně sucho. Uvidíme, až přijde deštivější období,“ doplnila Svobodová.