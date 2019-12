S ohledem na úterní tragédii v ostravské nemocnici, kde zemřelo šest lidí, jsme před samotným zpíváním minutou ticha uctili památku obětí a poslali tak tichou podporu všem, kterých se neštěstí dotklo.

Kromě Mírového náměstí se zpívalo také v Terezíně. A to hned na dvou místech. Koledy zněly na schodech kostela Vzkříšení Páně na náměstí ČSA a v domově seniorů. V Lovosicích na Václavském náměstí se sešly tamní školy a školky. Vánoční koledy zněly také u stromečku v Úpohlavech a na zámku ve Vrbičanech. Tradičně se lidé sešli také v Hrobích, Rohatcích nebo v Křešicích. Přidaly se také obce Vetlá, Záluží, Polepy, Kleneč a Žalhostice. V Ploskovicích se do zpívaní zapojili obecní úřad a tamní základní a mateřská škola. A pozadu nezůstali ani zaměstnanci litoměřické firmy Hennlich, kteří v areálu firmy v Českolipské ulici společně s dětmi nejprve sledovali tradiční vánoční pohádku. O několik hodin dříve si koledy zazpívaly také děti ze Základní školy praktické v Neklanové ulici v Roudnici nad Labem. Většina žáků do školy totiž dojíždí z okolí a v 18 hodin by se proto nesešli všichni.