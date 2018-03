FOTO: Nejhezčí tříkrálová koruna byla tentokrát z Libochovic

Litoměřicko - Soutěž o nejhezčí tříkrálovou korunu proběhla na Diecézní charitě Litoměřice již podeváté.

Letos se do soutěže přihlásilo celkem 37 korun, které vyrobili žáci ze základních škol v Českých Kopistech, Chodounech, Libochovicích, Podsedicích a Třebenicích. Po zhodnocení komise složené z pracovníků charity obsadila první místo Alice Kristýna Veselá z Libochovic, která se do soutěže přihlásila s hned třemi soutěžními korunami, a vyplatilo se. Druhé místo putovalo do Podsedic třeťákovi Ondrovi Hájkovi. V Podsedicích se radovali i ze třetího místa, a to zásluhou žákyně čtvrté třídy Ester Zimové.