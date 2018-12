Lovosice – Ploužák Perfect od Eda Sheerana. To byla jedna z písní, které doprovodily v pondělí 31. prosince vpodvečer ohňostroj na Václavském náměstí. Populárního písničkáře z Anglie si vybrali lidé na Facebooku pořádajícího Centra kultury Lovoš.

Letošní pyrotechnická šou ještě nesla stopy končících oslav 100 let republiky. Po proslovu starosty Milana Diana se budovy v centru města světelným efektem oděly do trikolory, a to za tónů české hymny.

Program trval asi půl hodiny, samotný ohňostroj kolem sedmi minut. Akci navštívily davy. „Je to už tradice, sjíždí se také řada lidí z okolí. Vyšlo nám i počasí,“ poznamenal ředitel Lovoše Vojtěch Krejčí.

Lovosickým ohňostrojem světelné a hlučné oslavy konce starého roku a začátku toho nového v okrese neskončily. V Roudnici nad Labem ho mají až na Nový rok v 17 hodin na Karlově náměstí, ve stejný den bude i v Hoštce v 17.30 hodin na hřišti.