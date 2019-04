FOTO: Nasytila i pobavila. Řípská pouť návštěvníky nezklamala

Krabčice – Kolotoče, laskominy, zpěvácká esa i vyhlídkový let vrtulníkem. Lákadla přitáhla do Rovného pod Řípem od pátku do neděle zástupy lidí.

Největší pouť v regionu nabídla návštěvníkům také množství stánků a nejmodernějších zábavních atrakcí, seskoky parašutistů nebo koncert Aleše Brichty a Petra Koláře či kontroverzního Ortelu.

Autor: Jaroslav Balvín