V prostorách libochovického zámku začala tradiční letní výstava bonsají a suiseki. Tradičně ji tu už po jednatřicáté pořádá tamní Bonsai klub. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky nebo ukázky tvarování, které si sami pod dohledem zkušených pěstitelů mohou také vyzkoušet.

Tradiční letní výstava bonsají bude letos kratší. Začala v pátek a končí v pondělí. Tradiční výstavu navštíví stovky obdivovatelů. | Foto: Deník / Karel Pech

„Na výstavu si můžete donést svou bonsaj, se kterou si nevíte rady. K dispozici tu budou zkušení pěstitelé, kteří zájemcům poradí s tvarováním, přesazením a další péčí,“ zvou organizátoři. Výstava je nádvoří zámku přístupná až do pondělí 6. července, vždy od 9 do 17 hodin. Současně si lidé mohou prohlédnout také výstavu exotického ptactva, která se koná v zámeckém skleníku. Ta se tam bude opakovat od 7. do 9. srpna.