FOTO: Nad Úštěkem létaly andělice. Byly tři, jedna krásnější než druhá

Úštěk - Už posedmnácté svištěli v sobotu lidem v Úštěku nad hlavami andělé. A to dokonce třikrát.

Již sedmnáct let se snášejí andělé o vánočním jarmarku v Úštěku z kostelní věže.Foto: Deník / Pech Karel

Tradiční akce Úštěcký advent aneb Vánoce jako od Josefa Lady přilákala do městečka tisíce lidí.

Hlavní atrakcí byl jako vždy slet andělů, vlastně krásných andělic z věže kostela svatého Petra a Pavla přímo do davu. Ten se opakoval během dne třikrát, naposledy po setmění. Libor Uhlík, organizátor akce se pro slet inspiroval v dalekých Benátkách na náměstí sv. Marka. „Řekl jsem si, když to jde s andělem dřevěným, musí to jít i s andělem živým," říká Uhlík.

Že se mu nápad vyplatil potvrzoval pohled na našlapané historické centrum města, kde byla hlava na hlavě a také loňský zájem světové mediální agentury Reuters. Anděly v Úštěku tak viděly miliony lidí po celém světě i na webovém serveru Yahoo.

Do Úštěka se sjíždějí návštěvníci ze všech koutů republiky. "Jsme tu už po několikáté, je to pro nás rozhodně zajímavější, než hysterické trhy v Praze. Má to tady svoje kouzlo a člověku tak nevadí ani ty dlouhé fronty," říká Luboš z Lysé nad Labem.

Kromě dobového jarmarku s řemesly a občerstvením se do Úštěku sjelo více než 60 účinkujících v doprovodném programu a nechyběli andělé na chůdách, hudba, pohádky a prohlídky šatlavy a sklepení. Skvělou atmosféru akce pokazil snad jen tající padající sníh ze střech, který tak zdemoloval nejeden prodejní stánek.