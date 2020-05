Druhé 1. září připomínal v pondělí 25. května návrat školáků z prvního stupně základních škol zpět do lavic. Po dvou a půl měsíční pauze způsobené epidemií koronaviru se vrátili zatím jen někteří žáci z prvních až pátých tříd.

Živo bylo také na Základní škole Antonína Baráka v Lovosicích, kde jsou děti rozděleny do osmi skupin a každá z nich má vlastní začátek a konec výuky, aby se nepotkávaly. Při vstupu zaměstnanci školy měřili všem žákům teplotu. Před příchodem do třídy si školáci museli také vydezinfikovat ruce.

Ředitelka školy Dana Deusová doplnila, že první den výuky probíhal v poklidu a všichni daná hygienická pravidla dodržovali. „Z 220 dětí, které na prvním stupni máme, jich přišlo celkem 71. Učitelé na ně čekali u vchodu a odváděli je do tříd,“ popsala Deusová.

Také Základní škola Ladova v Litoměřicích přivítala včera přes dvě stovky žáků. Ze škol ve městě je to největší počet dětí přihlášených k dobrovolné prezenční výuce. Jak přiblížil ředitel školy Václav Červín, z celkového počtu 280 dětí se jich do lavic vrátilo 210. „Díky tomu, že máme poměrně velkou školu a dostatek učeben, podařilo se nám všechny zájemce do skupinek umístit. Využíváme také prostory družiny,“ vysvětlil Červín s tím, že třídy, kde se sešlo více než 15 dětí, jsou rozdělené do dvou skupin. S jednou z nich pracuje vždy vychovatelka ze školní družiny, která se obden střídá s třídní učitelkou, tak aby školáci z obou skupin mohli být se svou třídní v kontaktu alespoň každý druhý den.

Naopak nejmenší počet žáků v prezenční výuce, přibližně osm procent, je přihlášený na litoměřické základní škole Boženy Němcové. Důvodem je, že vedení preferuje on-line výuku.

Zvládají všechny školy

Vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu v Litoměřicích Andrea Křížová uvedla, že dodržet stanovená pravidla z hlediska hygieny či kapacity pro téměř polovinu žáků prvního stupně zvládly všechny školy a vedení tedy nemuselo nikoho odmítnout.

„Personální řešení této situace bylo náročné, ne však neřešitelné. S učiteli proběhla konzultace ohledně jejich zpětného návratu do škol. S těmi, kteří jsou v ohrožené skupině či se o někoho takového starají, byla uzavřena individuální dohoda,“ vylíčila Křížová a dodala, že tito pedagogové tedy nemusejí do školy docházet, ale nadále však budou dětem zajišťovat výuku na dálku.

S pondělní, zatím největší vlnou vládních uvolňování opatření proti koronaviru se návštěvníkům otevřely také hrady a zámky. Ačkoli je pondělí běžně zavírací den, státní zámky v Ploskovicích a v Libochovicích byly výjimečně otevřené.

Prvním návštěvníkům se otevřel také krytý plavecký bazén v Litoměřicích. Provoz tam zahájila také posilovna a sauna v maximálním počtu dvanácti osob. Lidé také od včerejška mohou do areálu letního koupaliště na Písečném ostrově. Přístupná je však zatím jen dětská část, kde je v bazénu a brouzdališti možné vodu přihřívat. Zájemci tam mohou využít minigolf, plážový volejbal, tenis nebo pétanque. Lidé si také po nucené pauze mohli ve vnitřních prostorech restaurací a hospod vychutnat dobré jídlo nebo pivo.

První hosty dopoledne vyhlíželi také v litoměřické restauraci Robo. Majitel podniku Roman Bohata řekl, že ke splnění hygienických podmínek museli odstranit jeden stůl, tak aby mezi sebou návštěvníci při stolování mohli dodržet předepsané dvoumetrové rozestupy. Stejné úpravy čekaly také na tým Motorestu v Nučnicích. Podle Milana Tintěry mladšího jsou však zákazníci zatím zdrženliví. „U vstupu máme k dispozici dezinfekci. Po každém hostu umýváme stoly, židle a pravidelně čistíme kliky u dveří,“ poznamenal Tintěra. Podle něj je motorest také závislý na cyklistech, kteří okolo projíždějí po stezce podél Labe. Jejich počet ale nyní limituje počasí. Vařit v Nučnicích nepřestali ani během uzavření. Zisky jim však umožnily zaplatit jen náklady.