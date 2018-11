FOTO: Na Hubertově jízdě v Terezíně se splašili koně. Vzali čáru až do Litoměřic

Porodní asistentky pro intenzivní péči porodní asistent/asistentka na gynekologicko porodnické oddělení. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20660 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Představenstvo Nemocnice Litoměřice, a.s. přijme do pracovního poměru porodní asistentku/ asistenta na gynekologicko porodnické oddělení., Požadujeme: Příslušné vzdělání dle § 6 Zák. 96/2004 Sb. Specializovaná způsobilost v intenzivní, či perioperační péči vítána. , Nabízíme: nástup možný ihned. Možnost dalšího profesního růstu, uzavření kvalifikační dohody a z ní vyplývající podpora při studiu na VŠ zdravotnického zaměření. Odměňování dle příslušných právních předpisů pro nelékařské zdravotnické pracovníky a dle dosaženého stupně vzdělání. Zohledněna je též specializovaná způsobilost., Zaměstnanecké benefity: , 5 týdnů dovolené na zotavenou, 5 dnů pracovního volna s náhradou mzdy jako podporu celoživotního vzdělávání, 3 dny pracovního volna s náhradou mzdy, příspěvek na stravování, výhodný mobilní tarif T-Mobile a další zaměstnanecké benefity. Náborový příspěvek až do výše 50 000,- Kč., V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte či navštivte naši nemocnici, bližší informace poskytneme při osobním jednání., Kontakty: , - sekretariát nemocnice - 416723375, info@nemocnice-lt.cz,, - manažer pro nelékařské zdravotnické obory Mgr. Lenka Kalábová, Ph.,LL.M. - 416723703,, l.kalabova@nemocnice-lt.cz, - vrchní porodní asistentka Ing. Bc. Simona Filipová - 416723761, s.filipova@nemocnice-lt.cz., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem (l.kalabova@nemocnice-lt.cz, info@nemocnice-lt.cz, s.filipova@nemocnice-lt.cz) nebo telefonicky pondělí až pátek 7.00 až 15.00 hod.. Pracoviště: Nemocnice litoměřice, a.s., Žitenická, č.p. 2084, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Dagmar Malejovská, +420 416 723 383.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 20 900 Kč

Ostatní všeobecné sestry se specializací Dětská zdravotní sestra/bratr se specializací. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20900 kč, mzda max. 28100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: požadavky na uchazeče: způsobilost k výkonu povolání bez odborného odhledu dle platné legislativy, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, absence poruch řeči, zaměření na výchovné aktivity a výchovnou péči, v rámci poskytování zdravotních služeb orientace v právních předpisech a schopnost jejich aplikace do praxe, kladný vztah k malým chronicky nemocným dětem, znalost práce na PC, samostatnost, komunikativnost, spolehlivost, flexibilita, schopnost rozhodovat a přijmout odpovědnost, čestnost, přímost a loajalita, schopnost týmové práce, empatie a stabilita. Vítány jsou pedagogické zkušenosti v rozsahu práce s dětmi předškolního věku včetně kreativních přístupů. Nabízíme: Práci v ambulantním dětském stacionáři (obdoba mateřské školky s realizací podpůrných preventivních zdravotních úkonů za účelem posílení imunitního systému), v přímém kontaktu se skupinou 15 chronicky nemocných dětí ve věku od 3 do 6 let, viz. http://www.centrumsrdicko.cz/ - ambulantní dětský stacionář. Pracovní doba pouze v běžném pracovním týdnu (od po. do pá.) - ranní směny od 6:00 do 13.30 hod. a odpolední směny od 8:30 do 16:00 hod. Možnost nástupu dle dohody s možností pracovního poměru na dobu neurčitou., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem.. Pracoviště: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - srdíčko, Revoluční, č.p. 1845, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Lenka Stehlíková, .