FOTO: Na biskupství jsou knihy, které voní tajemstvím

Litoměřice - Bibliotéka litoměřického biskupství působí jako z dobrodružného filmu.

Jako malý labyrint z filmu podle Umberta Eca Jméno růže. Tak vypadá biskupská knihovna litoměřické diecéze. Jsou zde dokonce i vzácné „heretické“, vesměs utrakvistické spisy z 16. století. A jedna z regálových skříní ukrývá tajný východ…



Co si však vedoucí odboru správy movitého majetku litoměřické diecéze Lada Hlaváčková pamatuje, v biskupské knihovně žádné štáby nikdy nenatáčely. Biskupství prý tak jako tak žádosti filmařů většinou odmítá.



Historický fond knihovny nashromáždil biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna. Tisky si nechával vázat většinou do hnědé hovězí kůže. Ta je na knihách jeho poznávacím znamením stejně jako exlibris a heslo Unica spes nostra deus est (Jedinou naší nadějí je Bůh), jež do nich vpisoval vlastnoručně. Celá rukopisná část jeho sbírky je v litoměřickém Státním oblastním archivu.

„V biskupské knihovně zůstaly jen tisky, z toho asi 50 prvotisků,“ prozrazuje Hlaváčková.

Litoměřická diecéze se stará ještě o knihovnu kapitulní. Její fond nyní v programu Tritius katalogizuje Filip Krinke. Až ho dokončí, chystá se na knihovnu biskupskou. Badatelé, kteří si z ní chtějí něco vypůjčit, mají nyní k ruce pouze lístkový katalog z 19. století, který pod vedením pedagogů kdysi zhotovovali studenti biskupského semináře.

„Záleželo na tom, kdo konkrétně knihy popisoval. Někdo byl pečlivý, někdo to odbyl. Záznamy jsou v kurentu, takže se špatně čtou,“ popisuje Hlaváčková.



Odborná veřejnost si z titulů v biskupské knihovně, která obsahuje ze 70 procent latinské tisky, může číst prezenčně na kurii. V diecézi však evidují jen dva až tři badatele do roka, občas o některý tisk zažádá nějaká instituce. Aktuálně jsou dva z nich v litoměřickém muzeu na výstavě týkající se knižních vazeb.