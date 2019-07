„Jsou pracovití,“ pochválila skupinu její koordinátorka z neziskové organizace INEX-SDA Eliška Haumerová. „Zatím jsme třeba sbírali cibuli nebo brambory a čistili produkty z předchozí sklizně,“ popsala další camp-leadryně Amanda Tully.

Jedním z dobrovolníků je Lee Sang Hyun z Jižní Koreje. Na univerzitě poblíž Soulu se věnuje problematice zemědělských strojů. Zajímalo ho, jak se oboru věnují v jiných zemích. „Je to podobné jako u nás,“ konstatoval 25letý mladík, který už poznal řadu evropských států, ale v Česku je poprvé.

Stejně jako Patricia Gutiérrez ze Španělska. „Byl to jediný dostupný workcamp zaměřený na farmářství, chtěla jsem být v přírodě, navíc už jako dítě jsem chtěla být farmář,“ vysvětlila 18letá studentka z Baskicka, proč ji osud zavál do Českých Kopist.

Dívka je jednou z nejmladších členů skupiny, nejstaršímu Italovi je 43 let. „Naše workcampy nejsou jen pro studenty, ale pro lidi od 18 do 99 let. Zapojit se může každý,“ vysvětlila Haumerová.

Z ČR toho dobrovolníci, kteří do Českých Kopist dorazili v neděli večer, ještě moc neviděli. Ve středu zavítali do terezínského památníku a o víkendu se chystají na výlet do Litoměřic. Na výpěstcích statku si také sami pochutnávají. Pestrá směsice lidí, kteří se předtím vzájemně neznali, se během volna věnuje i teambuildingu.

Dobrovolníci byli v Českých Kopistech přes INEX-SDA poprvé v roce 2004. „Pak jsme měli dlouhou pauzu, ale od roku 2011 jezdí každým rokem,“ popsal Jaroslav Lenhart ze statku s tím, že do něj během roku jezdí i další skupiny a individuální dobrovolníci.

Nejen pomoc v nejhektičtější části roku přinášejí dobrovolníci biozemědělcům, kteří provozují také camphill pro lidi se speciálními potřebami. Interakce s duchem mladými z celého světa prý představuje vzájemné obohacení pro obě strany. „A přinesou si od nás vztah k půdě, rostlinám i zvířatům, uvidí, jak funguje zemědělství,“ doplnil Lenhart.