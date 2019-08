Zájemci z řad dospělých i dětí a mládeže tvořili papírovou mozaiku inspirovanou dlažbou centrálního rynku. V dílně si také vylisovali místní kytičky na archu přírodního papíru. Dílka kolem 25 tvůrců, která během července a srpna vznikla, uvidí lidé v katalogu, ten vyjde v září.

Workshopy podpořily Litoměřice, tentokrát v rámci oslav 800 let města. „Pořádáme je už od založení dílny před 16 lety. Chceme lidi přivést k řemeslu a vzájemně je seznámit,“ řekla Irena Štyrandová, „duše“ Dílny ručního papíru. Mezi pondělními tvůrci byly například Ilona Adamová s 10letou dcerou Klárou. „Dcera tu byla dříve se školou, líbilo se jí to, tak jsme přišly spolu,“ vysvětlila její matka. Tvořily i Klára a Dominika Círusovy, které se workshopů účastní už léta.

Ale i turisté, kteří do Litoměřic zavítali a o dílně se dozvěděli náhodou. Jako Leoš Křeček z Liberce s 6letým Matějem. „Jsme tu na prázdninách, hledali jsme možnost, jak využít volného času, v pondělí jsou památky zavřené, tak jsme využili této příležitosti,“ poznamenal otec.

Ve starobylé věži ve Velké Dominikánské, kde dílna sídlí, teď finišují se zřízením papírenského muzea ve spolupráci města s Asociací českého papírenského průmyslu. „Je to můj sen. Existuje jediné papírenské muzeum ve Velkých Losinách na Moravě, my bychom byli první v Čechách,“ přiblížila Štyrandová s tím, že muzeum by chtěli otevřít už za rok.

Dílna ručního papíru během tohoto léta spolupracuje také s litoměřickou Knihovnou K. H. Máchy. Další tvoření chystá pro seniory a jejich vnoučata ve zdejším parku Václava Havla už tento pátek v 9 hodin.