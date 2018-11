FOTO: Malované sovičky Jozefa Mašana rozdávají lidem radost

Manipulační dělníci ve výrobě manipulační dělníci na střihárně a šicí dílně. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 81 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: požadujeme pracovitost, zručnost, spolehlivost .Pracovní poměr na dobu určitou je později možný změnit na dobu neurčitou. Zájemci nechoďte prosím, nevolejte. První kontakt - životopis emailem na adresu: pam@timo.cz., Pokud Vás do týdne nebudeme kontaktovat. místo jsme obsadili již jiným uchazečem.. Pracoviště: Timo s.r.o., provozovna litoměřice, K Výtopně, č.p. 1889, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Jana Zajíčková, +420 416 574 516.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič skupiny B 25 000 Kč

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme do svého týmu zaměstnance na pozici ŘIDIČ sk. B+ E , Náplň práce: čištění, rozvoz a svoz mobilních toalet a ostatních produktů naší společnosti, dále také obsluha vozidla., Požadujeme: řidičské oprávnění sk. B+E, časovou flexibilitu, fyzickou zdatnost a spolehlivost., Nabízíme: odpovídající platové ohodnocení, zázemí ve stabilní společnosti a další benefity, mobilní telefon, přispíváme na cestu do zaměstnání., Způsob prvního kontaktu: telefonicky nebo e-mailem.. Pracoviště: Wc servis s.r.o. - pracoviště lovosice, Svatopluka Čecha, č.p. 52, 410 02 Lovosice 2. Informace: Jan Kovář, +420 774 568 040.