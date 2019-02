FOTO: Luďan ze seriálu MOST! se vrátil. Předal šek Hospicu v Mostě

Most – Hlavní protagonista v současnosti velice populárního seriálu MOST! Martin Hofmann alias Luďan se s pozdravem Dycky Most! vrátil na místo činu.

Zpátky do města pod Hněvínem přijel s dalšími tvůrci, režisérem Janem Prušinovským a kreativním producentem Michalem Reitlerem, do zdejšího hospicu předat šek na více jak 93 tisíc korun, které byly výtěžkem z předpremiérového promítání v pěti městech ČR včetně Ústí nad Labem a samotného Mostu. Kolegy přijel podpořit i další populární hrdina osmidílné série ČT Zdeněk Godla alias Franta. „Za peníze pořídíme nemocným léky a náplasti tišící bolest,“ řekla ředitelka hospice Blanka Štěvicová s tím, že si všichni přáli, aby dorazil také Franta. Začíná seriál Most! Vydělal devadesát tisíc pro mostecký hospic Přečíst článek ›

Autor: Edvard D. Beneš