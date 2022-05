Tradiční sraz zemědělské techniky spojený s její výstavou přilákal do městského parku v Libochovicích stovky lidí.

V libochovickém městském parku se opět sjeli obdivovatelé zemědělské techniky. | Foto: Deník/Karel Pech

Na prvomájovou jízdu vyrazily jak historické unikáty, tak i současné stroje. Podle organizátorů dorazilo přes čtyřicet traktorů, což je rekordní číslo. Traktory, jejichž technický stav to dovolil, pak vyjely na krátkou okružní jízdu z Libochovic do sousedních Duban a zpět. Do akce se zapojili také místní dobrovolní hasiči, kteří u Ohře připravili program pro děti, které si mohly vyzkoušet i hasičkou stříkačku.