FOTO: Lektorka učí maminky lépe se domluvit s batolaty

Litoměřice - Buďte trpěliví. Berte to jako zábavu. Podobnými radami vybavuje maminky do pokusů lépe se domluvit s batolátky Anežka Grimová v Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích.

Technika komunikace znakováním spočívá v tom, že rodiče vždy slovo doprovodí výrazným gestem, tudíž znakem. Pro pojem „jíst“ má tak například sloužit přiložení prstů ruky k ústům. Lektorka jim ale ukazuje i složitější znaky třeba pro mléko, banán či piškot.

„Jsem maminkou dvou dětí, znakovala jsem s nimi a teď jsem takovým průvodcem ve světě znakování pro ostatní,“ směje se vystudovaná knihovnice.

Ta v litoměřické knihovně jednou za 14 dní pořádá i Dopoledne s říkankou, kde spolu s rodiči rozvíjí řečové schopnosti dětí. Další proběhne v knihovně 26. února od 9.30 hodin pro děti do 1 roku, od 10 a 11 hodin pro děti od 1 do 3 let.

Z kapacitních důvodů je nutné přihlásit se na e-mail dopolednesrikankou@seznam.cz.