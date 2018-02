FOTO: Ladovka, Božena, Masaryčka... Děti si přišly vybrat svou školu

Litoměřice – Místní základní školy se ještě před zápisem do prvních tříd chlubily rodičům budoucích prvňáčků vším, co jim můžou nabídnout.

Zaměstnanci i vedení základek prezentovali nejen to, co na prvňáčky čeká při vyučování, ale i mimoškolní volnočasové aktivity. O akci, která se v Litoměřicích nekonala poprvé, byl velký zájem nejen mezi rodiči a jejich dětmi, do Hradu Litoměřice zavítali i leckteří dědečkové a babičky. O doprovodný program dětí se postaral Technický klub Domu dětí a mládeže Rozmarýn a dvě mateřinky.