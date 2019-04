Ústecký kraj – Jeden kraj, tři různé zoo. Tak se jmenuje společný projekt Ústeckého kraje a všech tří zoologických zahrad, jehož letošní ročník opět odstartoval začátkem dubna. Návštěvníci mají v určitém období navštívit všechna tři zařízení a sbírat razítka na slosovatelnou vstupenku. Pravidla připomněli v děčínské zoo, kde ve čtvrtek 11. dubna předali výhercům minulého ročníku ceny.

Úspěšný projekt, který funguje od roku 2016, odstartoval na apríla. Do prodeje ve všech zoologických zahradách v kraji, tedy děčínské, ústecké a chomutovské, šlo 1 200 společných vstupenek. „Vstupenka má formu pohlednice a zároveň slouží jako soutěžní kupon. Pokud se návštěvníkům podaří projet všechny tři zoologické zahrady do konce října a nasbírat razítka za návštěvu, dostanou se do slosování o zajímavé ceny,“ uvedla mluvčí děčínské zoo Alena Houšková s tím, že hlavní odměnou bude víkendový pobyt v Ústeckém kraji. „Bonusem ke každé zakoupené vstupence je ještě originální magnetka, na které letos zoologické zahrady prezentují vlka eurasijského, tapíra čabrakového a charzu žlutohrdlou.