FOTO: Husu na talíř připravili mlsným jazýčkům z Litoměřic žáci s učiteli

Zdravotnictví - Zdravotnictví Sociální pracovník 18 810 Kč

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy sociální pracovníci s agendou sociálního kurátora a terénního sociálního pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany děti. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Město Lovosice, Školní č.p. 407/2, 410 02 Lovosice 2 a území obce s rozšířenou působností., Specifikace zaměření činnosti sociální pracovnice / sociálního pracovníka s agendou sociálního kurátora pro děti a mládež a terénního sociálního pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí: Jedná se o výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o děti a rodinu v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími právními předpisy:, , - činnost kurátora pro děti a mládež se zaměřuje na nezl. děti, které se dopustily činu jinak trestného, mladistvé od 15 let do 18 (19) let, u nichž je zahájeno trestní stíhání, nebo kteří se dopustily (opakovaně) přestupku,, - účast na přestupkové komisi, úkonů v přípravném řízení, výchovné komisi pořádané ZŠ. Spolupráce se soudy a orgány činnými v trestním řízení. Na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení zpracování kvalifikovaných zpráv o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily provinění, nebo činu jinak trestného,, - ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení k obnovení narušených funkcí rodiny, , - vedení spisové dokumentace a provádění archivace,, - poskytování sociálně-právního poradenství,, - zpracování statistických údajů na úseku péče o dítě, , - spolupráce se státními orgány a obecními úřady, poskytovateli zdravotních služeb, se školami, školskými zařízeními, s občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi,, - pořádání případových konferencí,, - podávání návrhů soudu a výkon funkce opatrovníka/poručníka dítěte,, - plnění úkolů vyplývající z povinnosti Městského úřadu Lovosice, včetně mimořádných akcí odboru., Předpoklady:, - státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, - plná svéprávnost, - bezúhonnost, - zdravotní způsobilost, Požadavky:, - Vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách) nebo vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, - řidičské oprávnění skupiny B, Dále výhodou:, - praxe na úseku sociálně-právní ochrany dětí, - zkouška odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí, , Přihláška musí obsahovat:, - jméno, příjmení, titul, - datum a místo narození, - státní příslušnost, - místo trvalého pobytu, - číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků), - datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (e-mail., telefon), a přílohy:, - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a profesní portfolio obsahující případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost , - strukturovaný životopis, - motivační dopis, - výpis z evidence Rejstříku trestů (starý nejvýše 3 měsíce), , Zájemce pošle písemnou přihlášku s uvedenými doklady na adresu: Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02. Pracoviště: Město lovosice, Školní, č.p. 407, 410 02 Lovosice 2. Informace: Eva Rudiková, +420 416 571 200.